奧克薩娜(左)2018年雅加達亞運在體操女子跳馬進帳銀牌。(資料照/美聯社)

對於44歲烏茲別克資深體操女將奧克薩娜（Oksana Chusovitina）來說，關於年齡的數字從來不是問題，只有名次這個數字才是她最在意的。國際體操總會（FIG）透過官方臉書粉專表示，奧克薩娜已經確定獲得奧運競技體操女子全能參賽資格，這將是她第8次參加奧運。

國際體操總會表示：「已經正式確定了！烏茲別克選手奧克薩娜取得她第8次挑戰奧運的資格！」奧克薩娜和中華隊女將丁華恬一樣，都是透過遞補收下東奧門票。

在等待名單公布之前，奧克薩娜難掩緊張情緒，上周五她透過翻譯表示：「我會盡量試著不要太緊張，讓自己分心去想別的事，畢竟我已經完成競賽，每個人都做好自己準備的就已足夠。等待期間我或許會續散散步，也不去看比賽、思考這件事。」

奧克薩娜還可愛地說：「雖然盡量不要去擔心，但我還是會偷看手機有沒有訊息進來。」

奧克薩娜是當代體操令人驚奇的選手之一，一般來說，如世錦賽這樣的大賽，參賽選手多數是青少年選手，不只她自己年紀比現在場上一些選手大上3倍，就連她19歲的兒子，都比許多參賽選手年長。

「重點不是妳年紀多大，而是妳想做什麼。我只是因為熱愛體操，才這樣一直練習、參賽，我總是告訴大家，如果妳正在做喜歡的事，就要投注整個靈魂和心去做。」奧克薩娜這麼說，她曾因為替罹患白血病的兒子籌措醫藥費退休又復出，現在對她來說，能繼續在體操場翻滾是自己夢想的延續，東京奧運將是她體操生涯第8次奧運之旅，她曾在1992巴塞隆納奧運以蘇聯選手身分摘下成隊金牌，之後轉籍德國，在2008北京奧運跳馬奪得銀牌，接著再轉籍烏茲別克，真的是地表最強體操媽媽。

(中時電子報)