大選在即，綠營鐵票倉卻鬧分裂，新北市第3選區（三重）向來被視為綠營鐵票倉，民進黨立委余天今年剛在補選以5000多票擊敗國民黨對手鄭世維，挾著勝選氣勢尋求明年連任，13日婚宴上，民進黨籍、新北市議員李余典女兒李旻蔚宣布參選新北市第三選區立委，此舉將瓜分民進黨籍余天立委選票，余天將陷入苦戰。

據了解，今年余天補選大勝後，原承諾將轉為不分區立委，地方立委則交由現任在地議員李余典，沒想到余天卻食言霸佔著地方立委不放，民進黨大老、行政院長蘇貞昌為此8月底還曾親自協調兩次，然而余天、李余典兩人卻遲遲僵持不下，才鬧出分裂局面。

具知情人士分析，李余典這次推派自己的女兒李旻蔚，其實也不是贏得立委席次，而是希望透過選舉提升女兒知名度，讓女兒接棒李余典的議員位子，李「抓一放一」將鎖定下屆立委選舉，李家在三重實力雄厚，對決藍營任何侯選人李余典都可壓倒性獲勝。

李旻蔚就讀國立暨南大學國際企業學系，她做事圓融、身段柔軟在父親身邊擔任8年助理。李旻蔚證實表示，今天將請辭民進黨評議委員，並寄出退黨申請，將本著初衷，對培育她的故鄉三重，盡一份力量，預計於民眾黨第二波提名人選中會出現。

民進黨新北市黨部執行長李建興表示，目前尚未收到李旻蔚脫黨訊息，會積極協調，希望黨員能以2020團結勝選為考量，一個都不要跑，黨員若有違反黨紀情形，會祭出懲處。

(中時 )