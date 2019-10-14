華為鴻蒙2020年全球市佔將達2％ 成第5大作業系統 13:012019/10/14 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 36氪報導，市場調研機構Counterpoint的最新報告稱，華為自主作業系統鴻蒙，預計在2020年將在全球取得2％的市佔率。這意味著鴻蒙的地位能超越現在的Linux，成為當前全球第五大作業系統。 此外，Counterpoint還指出，預計2019年底，鴻蒙在大陸市場的市佔率會達到0.1％，2020年底達到5％，而鴻蒙OS設備在華為今年所有出貨設備中的比例是0.03％。 (工商 ) #系統 #作業系統 #作業 #華為 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 微軟新手機竟用Google系統 敵人變盟友背後盤算 00:012019/10/11 財經 Arm推Mbed建構物聯網生態系 04:102019/10/11 產業．科技 南方澳斷橋 橋拱拖吊完工 04:102019/10/11 地方新聞 高樓防水作業摔死3工人 吊車司機50萬交保 18:232019/10/11 社會 川普可能為華為開綠燈 是誰在幫華為遊說美國？ 08:372019/10/12 兩岸 民雄陸橋拓寬3年 預計11月完工 04:102019/10/13 地方新聞 華為鴻蒙何時追上蘋果？任正非給時間表了 15:422019/10/13 國際 南方澳大橋 10月底完成清除 04:102019/10/14 地方新聞 調查：華為鴻蒙明年市占2％ 成第5大作業系統 09:562019/10/14 財經 美企認輸了？傳谷歌將恢復華為GMS服務供應 10:562019/10/14 財經 兩岸熱門新聞 習近平：在中國任何地方搞分裂 結果只能是粉身碎骨 - 兩岸 金廈通橋規畫 陸傾向經大嶝 - 焦點新聞 - 旺報 川普可能為華為開綠燈 是誰在幫華為遊說美國？ - 兩岸 譚惠珠：示威者上演「最後的瘋狂」 證《禁蒙面法》對症下藥 - 兩岸 理智愛國？騰訊悄悄恢復NBA轉播 網民酸爆 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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