36氪報導，市場調研機構Counterpoint的最新報告稱，華為自主作業系統鴻蒙，預計在2020年將在全球取得2％的市佔率。這意味著鴻蒙的地位能超越現在的Linux，成為當前全球第五大作業系統。

此外，Counterpoint還指出，預計2019年底，鴻蒙在大陸市場的市佔率會達到0.1％，2020年底達到5％，而鴻蒙OS設備在華為今年所有出貨設備中的比例是0.03％。

(工商 )