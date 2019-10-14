馬雲公益基金會宣佈向杭州市餘杭區慈善總會捐贈人民幣1億元，用於西溪濕地的生態環境研究及保護。騰訊科技報導，前阿里巴巴董事局主席馬雲在捐贈儀式上表示：「今天的簽約只是我們的第一步。我們會請世界頂級生態專家一起參與，將西溪濕地打造得像紐約中央公園一樣」。阿里巴巴集團總部即位於西溪濕地。

公開資料顯示，西溪濕地在2009年7月7日被錄入國際重要濕地名錄，與西湖、西泠並稱杭州「三西」。

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