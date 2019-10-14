馬雲捐贈1億元用於研究及保護西溪濕地 13:022019/10/14 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 馬雲公益基金會宣佈向杭州市餘杭區慈善總會捐贈人民幣1億元，用於西溪濕地的生態環境研究及保護。騰訊科技報導，前阿里巴巴董事局主席馬雲在捐贈儀式上表示：「今天的簽約只是我們的第一步。我們會請世界頂級生態專家一起參與，將西溪濕地打造得像紐約中央公園一樣」。阿里巴巴集團總部即位於西溪濕地。 公開資料顯示，西溪濕地在2009年7月7日被錄入國際重要濕地名錄，與西湖、西泠並稱杭州「三西」。 (工商 ) #濕地 #西溪 #馬雲 #捐贈 #我們 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》蔡英文：中華民國台灣六個字是社會最大共識 09:082019/10/10 政治 台灣發展方向 蔡英文：壯大台灣、民富國強 11:152019/10/10 政治 蔡英文國慶文告：拒絕一國兩制是最大共識 13:062019/10/10 政治 蔡英文籲社會爭執透過對話找到最大公約數 11:112019/10/10 政治 下架示威者愛用App 蘋果：它被用來伏擊警察 12:472019/10/10 兩岸 慶祝中華民國生日 錸德路跑社這樣慶祝 14:012019/10/10 生活 2019胡潤百富榜 馬雲家族奪陸首富 15:282019/10/10 兩岸 胡潤百富榜 馬雲再登陸首富 15:312019/10/10 財經 重申日本國慶賀電是真的 謝長廷：不能出賣友人 12:282019/10/14 政治 《國際經濟》美中達成部分協議，大摩警告：關稅升級仍是「實質風險」 12:502019/10/14 財經 兩岸熱門新聞 習近平：在中國任何地方搞分裂 結果只能是粉身碎骨 - 兩岸 金廈通橋規畫 陸傾向經大嶝 - 焦點新聞 - 旺報 川普可能為華為開綠燈 是誰在幫華為遊說美國？ - 兩岸 譚惠珠：示威者上演「最後的瘋狂」 證《禁蒙面法》對症下藥 - 兩岸 理智愛國？騰訊悄悄恢復NBA轉播 網民酸爆 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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