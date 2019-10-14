蔡英文競選連任辦公室提供

高雄市長韓國瑜擬請假打選戰， 民進黨立委參選人吳怡農今天批評韓國瑜，強調去年高雄市民選了韓市長，是對他有很高期待，大家希望看到韓市長的成績，若市政未處理好就要請假參選，完全是本末倒置。

蔡英文總統連任競選團隊自製直播節目《一起吃早餐》今天邀請到台北市中山、北松山區立委參選人吳怡農擔任嘉賓。蔡辦發言人阮昭雄也和他分享選舉經驗與心路歷程。

「放韓假」的韓國瑜成為節目討論重點。吳怡農認為，質詢對象再忙也不能找不到人，去年高雄市民選了韓市長，是對他有很高期待，大家希望看到韓市長的成績，若市政未處理好就要請假參選，完全是本末倒置。

吳怡農指出，台灣面臨最重要的問題就是國家安全，香港反送中運動與警察暴力對台灣來說是警惕，我們要把自己國防顧好，「有國防才有和平，沒有國防會被霸凌」。待過特戰隊的他說，特戰代表不怕苦的精神，他對自己有一定期待，希望進入國會後，能為國軍弟兄發聲，提供他們足夠的資源、讓他們發揮。

聊到運動，阮昭雄和吳怡農大學時期都曾打過橄欖球，也都是後排13號位置。吳怡農表示，希望能辦一場運動會，利用運動的精神把大家團結起來。他分享一次拜票經驗，在公園碰到一位阿嬤，向他反映希望公廁能有免治馬桶，因為年紀大上廁所不方便，若有免治馬桶，阿嬤才敢離家遠一點。

他認為，這是每天每個人都會遇到的基本需求，期待自己將來能在國會，關心社會趨勢，也為中山、北松山在地的鄉親服務。

對於網路日前瘋傳蔡英文總統「帶貓看獸醫動用百人陪同」。蔡辦發言人顏若芳表示，抹黑最可惡的就是看圖說故事，只看一張圖就亂傳一堆事，對於「亂傳謠言，掩蓋執政團隊努力」的做法十分不以為然。吳怡農則說，抹黑是非常不對等的攻擊方式，選舉是對國家未來不同看法的競爭，但必須是政見的表述，而非攻擊抹黑。

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