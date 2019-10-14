很多人都知道台裔美籍創業家楊安澤正以全民基本收入為政見主軸，角逐美國民主黨總統提名。網路人氣高的楊安澤如今正試圖擴大戰場，盼將「空軍」勢力轉化成「陸軍」戰力。

●主打經濟政見 逐鹿白宮聲勢強勁

這位44歲的紐約民主黨人本月在內華達州拉斯維加斯一處擁擠的工會大樓，對笑聲和歡呼聲不斷的群眾說：「大家都聽說有個亞洲人打算選總統，他想發給每個人每月1000美元（約新台幣3.1萬元）。」

但他話鋒一轉嚴肅地說：「我們正處在經濟變革的時代，我們需要換個角度思考。」

●自由紅利吸引特定選民 搶食桑德斯支持者

楊安澤（Andrew Yang）的核心競選政見是提出名為「自由紅利」（freedom dividend）的計畫，他說面對產業自動化威脅就業，自由紅利是減輕傷害的最佳解方，根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）民調，這項政見引起選民共鳴，尤其是年輕人、男性民主黨人、獨立人士和部分共和黨人。

就此看來，楊安澤似乎正吸引許多支持聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）的同類型選民。桑德斯在2016年民主黨初選表現意外強勢。

民調指出，比起聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）和前副總統拜登（Joe Biden）的支持者，桑德斯的支持者較可能把楊安澤當作他們屬意的第2人選。

●異軍突起漸獲民心 募款數字大幅成長

曾在常春藤名校接受教育的台灣移民之子楊安澤，帶著創新想法爭取成為美國首位亞裔總統，從原本不被看好、被當成參選笑話的角色，竄升成為民主黨總統初選主流競爭者。

路透社報導，最新的民調顯示，楊安澤支持度近3%，在民主黨19位爭取提名的競爭者中排名第6，領先許多現任國會議員。他在第3季籌得1000萬美元（約新台幣3132萬元）競選資金，是前一季募款的逾3倍。

受到資金注入鼓舞，楊安澤競選團隊正積極在愛阿華州、新罕布什爾州、內華達州及南卡羅來納州等較早投票的州招聘新血。幕僚雖未透露確切人數，但表示團隊目前有超過75名成員，自9月1日起已成長2倍，到11月1日前還會再增加2倍。

●盼空軍化作陸軍 拉抬聲勢贏得選戰

擴大招聘幕僚的目的在於，將楊安澤的網路聲量轉化成像是向左鄰右舍拉票和電話遊說等現實生活中的競選活動，盼將「空軍」化為「陸軍」。

新罕布什爾州和愛阿華州的幾位民主黨官員指出，楊安澤的「陸軍勢力」仍遠遠落後華倫、拜登和桑德斯等其他主要競爭對手。

●招募老手投入陣營 強化地方操盤

楊安澤競選團隊早期都是政治新手，但自今年夏季以來，他們已招募6名以上經驗豐富的民主黨操盤手。

其中一名新幕僚是方柴克（Zach Fang），他曾負責桑德斯2016年競選活動的地方操盤，也曾為角逐總統大位的民主黨聯邦眾議員萊恩（Tim Ryan）工作。

如同許多楊安澤的支持者，方柴克說，投入楊陣營的原因在於楊安澤對產業自動化的關注。方柴克到矽谷工作後，親眼目睹科技威脅傳統工作的現象。

(中央社)