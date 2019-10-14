蔡英文總統雖然已經公布他在英國倫敦政經學院的博士論文及畢業證書，但外界仍有許多質疑。今天在立法院教育及文化委員會，48位國立大學校長中，僅6位舉手認為蔡英文的畢業證書為真，其他則不表態。

立法院教育及文化委員會今天審查國立大學校務基金，有48位校長出席。國民黨立委陳學聖表示，為了釐清蔡英文總統畢業證書的真偽，教育部安排他在本周三下午前往政大察看，「但我擔心中計」，要不要去很為難。

陳學聖並問在場的48位國立大學校長，是否認為蔡英文總統的畢業證書是真的？結果僅6人舉手認為是真的，其他人則未表態。

蔡英文總統曾經擔任政大副教授及教授，依規定，他申請到政大工作前必須繳納畢業證書。不過政大校長郭明政並未舉手，為蔡英文的畢業證書背書。

陳學聖問郭明政為何未舉手？郭明政說，政大有700多位教師，學校對每人的個人資訊一視同仁，不會有差別待遇。政大確實保有蔡英文總統畢業證書的影本，他也仔細看過，但老師個人資訊不能公開，如果司法單位有請求，政大會依法提供。他沒有舉手，是因為還有很多事情在調查中。

陳學聖則說，民進黨為了阻撓管中閔擔任台大校長，用盡各種手段，現在管雖然已經上任了，但卻從原本意氣風發，「到今天變得像一尊菩薩」。他要求大學校長要有所堅持，不要屈服於政治壓迫。

(中時 )