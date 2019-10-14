美國駐南韓大使哈里斯，就美國要求南韓將防衛費分攤金額增加5倍一事表示：「美軍被派到韓國為保衛韓國發揮作用，如果只收取1/5的費用，那是不夠的。」

南韓「東亞日報」今天在頭版頭條報導，哈里斯（Harry Harris）於美東時間9日在美國國務院大樓接受「東亞日報」獨家專訪時，作上述表示。

南韓和美國2月10日草簽第10份防衛費分擔協定，根據協定，南韓承擔的費用較2018年增加8.2%，為1兆380億韓元（約9.23億美元），協定有效期為一年，南韓首度支付超過1兆韓元。

目前美國與韓國就第11份防衛費分攤協議進行協商，南韓分攤的金額也引發媒體關注。

哈里斯說，從美國的立場來看，韓國至今為止只承擔總費用的1/5，排名世界第12位的經濟大國韓國應該承擔更多的費用。

報導指出，哈里斯表示：「（防衛費分攤金額）磋商一旦開始，將在中間的某個地方達成折中方案。」美國在明年防衛費磋商正式開始之前，就透過多種管道強調相當於今年分攤額5倍左右，也就是48億美元的明細表，預告韓美兩國之間將會有激烈的商討。

哈里斯同時強調：「12月31日是今年談判的最後期限，不能無限制地將時間花在這裡。」

另外，對於在瑞典斯德哥爾摩舉行的北韓和美國非核化工作磋商破裂的一事，哈里斯表示：「北韓什麼都沒做，就要求美國必須做好一切。」這是談判破裂後，除美國國務院向媒體發佈的聲明外，美國高級官員首次公開發表評價。

哈里斯表示：「川普總統並沒有設定第3次層峰會晤（川金3會）的時間線」，美國有專門的磋商小組，他們需要解決大部分棘手的細節問題。

媒體也關切上述談話是否意味著，在工作磋商中取得成果之前，不會草率舉行川金會？哈里斯回答說：「我認為是這樣。」

對於11月即將到期結束的「韓日軍事情報機密保護協定」（GSOMIA），哈里斯擔心地說，韓國政府撤回GSOMIA的決定是失誤的，因此區域安全出現了問題。

(中央社)