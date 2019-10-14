今（14）日凌晨4時許，新北市板橋區館前西路KTV內22歲蔡姓男子與友人酒後準備離場，與正要換包廂的21歲黃姓男子錯身而過，蔡男不滿黃男瞄他一眼，向黃男嗆聲「看三小！」，黃男不悅，回到包廂撂人下樓，雙方共14人在一樓大廳互嗆，進而大打出手，板橋警分局獲報，立即啟動快打部隊到場，將參與鬥毆所有人壓制，帶回派出所偵辦。

雙方事後雖互不提告，但警方仍依《社會秩序維護法》將滋事人等法辦。

(中時 )