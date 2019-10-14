KTV醉客鬥毆 警快打部隊逮14人 13:212019/10/14 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 KTV醉客鬥毆 警快打部隊壓制 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今（14）日凌晨4時許，新北市板橋區館前西路KTV內22歲蔡姓男子與友人酒後準備離場，與正要換包廂的21歲黃姓男子錯身而過，蔡男不滿黃男瞄他一眼，向黃男嗆聲「看三小！」，黃男不悅，回到包廂撂人下樓，雙方共14人在一樓大廳互嗆，進而大打出手，板橋警分局獲報，立即啟動快打部隊到場，將參與鬥毆所有人壓制，帶回派出所偵辦。 雙方事後雖互不提告，但警方仍依《社會秩序維護法》將滋事人等法辦。 (中時 ) #男子 #包廂 #鬥毆 #部隊 #ktv 也許您會感興趣 推薦閱讀 追趕肇逃車輛並打人 警通知5凶嫌到案 10:362019/10/10 社會 八點檔演真的？ 男下跪苦求新娘別嫁 遭網友罵翻 11:282019/10/10 社會 飛機上演大亂鬥 機師空姐互毆影片曝光 12:122019/10/10 生活 五角大廈同意 增派3000部隊至沙烏地阿拉伯 07:322019/10/12 國際 男子帶女友看夜景 GPS迷航開車開進山溝 11:292019/10/13 社會 新北爆本土登革熱 疑菜園群聚感染 16:192019/10/13 社會 陸戰隊將轉型為海上快速反應部隊 研議建購氣墊船 23:402019/10/13 軍事 陸戰隊轉型 氣墊船成作戰關鍵 04:102019/10/14 焦點新聞 海軍陸戰隊 轉型快反部隊 04:102019/10/14 政治要聞 艾爾段稱掌控第2座敘北要塞 川普令撤千名美軍 07:162019/10/14 國際 社會熱門新聞 「黑韓」挨告 黃光芹應訊堅稱：有依據 - 社會 床戰突見女友「私處刺青」 真相竟曾萬人騎 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 男同事line人妻「吃肉棒」 法官嘆「無力感」 - 社會 小三持半票搭台鐵遇查票 意外釣出列車長是小王 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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