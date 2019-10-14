一名黃姓女子提告指稱，今年5月萬安演習當時，被一名愛慕她的謝姓竹科工程師，開車載到摩鐵對她脫衣欲硬上，所幸奮力抵抗才沒被得逞，但檢方調查，2人離開摩鐵後，謝男還陪著黃女購物、喝咖啡，不像被性侵，因而對謝男不起訴。

謝男到案時向檢方表示，萬安演習當天與黃女在共進午餐，他提議到摩鐵避演習，因當時2人處於曖昧狀態，他才會鼓起勇氣拉黃女到床上，看能不能進入交往階段，黃女當下還脫下高跟鞋上床，直到自己說了「可以陪我嗎？」，對方才表態拒絕離開床鋪，後來再環抱黃女問能不能當他女朋友，再次被拒絕後就作罷。

謝男還說，兩人走出摩鐵後，還陪著黃女購物，並到一家咖啡廳喝了一杯咖啡，才將她送回住處，並未猥褻或性侵黃女。

檢方調查後認為，黃女離開摩鐵後卻還與謝男購物、喝咖啡，且事發後幾天才報案，且如果黃女對謝男若無愛意，到摩鐵之前就當拒絕，行為讓人起疑，最後對謝男處分不起訴。

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(中時電子報)