實拍：疑似中國制式肩扛導彈在敘利亞擊落直升機

日前巴基斯坦國防部對外發佈了2017到2018年度巴基斯坦國防年鑒時，透露了去年巴國向大陸購入一批步兵用肩射型導彈，首次證實了大陸製造的有「中國版刺針飛彈」之稱飛弩-16，已開始對外輸出。而巴國購入這批近300枚飛弩-16，正是為了用來對付印度新採購的阿帕契(AH-64 Apache)武裝直升機。

據陸媒《新浪軍事》指出，巴國新公布的2017至2018財年軍購年鑑上有兩項與大陸有關，分別是295枚飛弩-16可擕式防空導彈和60枚CM400AKG超音速空對地導彈。後者曾於巴國空軍的梟龍戰機上掛載展示過，外界早已知悉，但是飛弩-16則是首次被證實出口巴國。由於印軍前不久才剛接收首批AH-64E阿帕契武裝直升機，顯然巴軍採購的這批飛弩-16正是為印度的阿帕契準備的。

飛弩16與美國雷神公司的刺針飛彈性能規格幾乎一樣，較大陸自行研發的紅纓-6性能更強，有不少非洲國家採購這種操作簡單、價格低廉的單兵防空武器。（圖／新浪軍事）

報導指出，飛弩-16是和之前在中東地區聲名大噪的飛弩-6（內銷稱「紅纓-6」）可擕式防空導彈有關，兩款都出自航太科技集團第8研究院，該院是大陸防空導彈的主要研究和生產單位之一，共軍目前大量裝備的紅旗-6A和紅旗-16都是該院的成果。飛弩-16並非飛弩-6的改進型，兩者外形、結構、發射和制導方式上都有很大區別， 飛弩-16反而是與美軍大量使用、並已售予台灣的刺針(FIM-92 Stinger)肩射式防空飛彈幾乎一樣，尤其制導方式兩者完全相同。而雖然大陸的飛弩-16出口名稱是紅纓-6BE，但共軍自已並未裝備。

飛弩-16的射高從10米到4000米，有效射程6000米，幾乎所有低空與超低空飛行器都能鎖定，包括戰機、武裝直升機或無人機。對於飛機和直升機的單發攔截率超過了80%，採雙發齊射基本上目標是跑不掉的。對超低空巡航導彈，也能有不低於70%的單發攔截率，當然前提是要有預先空情通報才有足夠時間預備。

報導表示，飛弩-16曾出口給孟加拉，巴基斯坦先前在應對印度使用的俄製米-35武裝直升機時，使用其國產的前衛-1可攜式導彈已足夠，但印軍引進阿帕契後，它擁有完整的紅外對抗設備，而且所配的地獄火(AGM-114 Hellfire)飛彈射程和性能都大大超過米-35的俄制反坦克導彈，因此必須進口性能更強的飛弩-16來對抗，顯然也是認識到了阿帕契直升機的危險性，因此急著大量進口。

由於可攜式導彈在兩棲部隊登陸時用於對抗灘頭武裝直升機非常有效，台灣目前也進口阿帕契直升機用於灘頭反登陸戰，未來也會面臨可攜式導彈的威脅，共軍近年此類裝備近幾年發展迅速，我方的反登陸作戰中的低空飛行器應及早發展因應對策。

(中時電子報)