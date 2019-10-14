新港鄉農民14日上午在新港鄉農會前請願，要求提高公糧收購價。（張亦惠攝）

嘉義縣新港鄉上百位稻農14日上午在新港鄉公所前請願，稻農們認為萬物齊漲唯有稻價不漲，且稻作成本每年增加，農民苦不堪言，要求稻米公糧收購價提高3元，促進糧商調整買價，增加農民收益。

正在籌組稻農權益促進會的農民楊宗耀表示，已多次向農委會陳情，但都未獲善意回應及處理，以今年2期稻作成本計算，以豐收狀況來算，每公頃收割約6100公斤乾穀稻米，扣除所有成本每公頃毛利僅1萬640元，楊說，政府照顧農民、農民支持政府，政府卻大撒幣發消費券補助飯店、民宿、溫泉及夜市業者，卻獨漏辛苦又所得偏低的農民。

14日上午新港鄉長林茂盛、新港鄉農會總幹事陳永華、議員陳文忠、葉孟龍、山區立委擬參選人林國慶等人皆到場關心，陳文忠說，滷肉飯各項小吃物價都漲了超過20％，稻米公糧收購卻8年不漲，相當不合理，公糧價應調高，讓農民可以生活。

立委陳明文也回應，今年受稻熱病影響，稻作產量普遍不佳，他在立法院要求農委會要提高餘糧收購數量，農委會主委陳吉仲也立即答應提高一期稻作的總收購數量，針對今天新港稻農的請願，會在10月18日總質詢時，再次問蘇貞昌。

(中時 )