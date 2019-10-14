北市萬華區康定路一處大樓今上午11點多有一名男子坐在陽台上，揚言要跳樓，警消獲報到場處理，並由男子的朋友上前勸說，已經過了1個多小時，仍在僵持當中，警消已經在地面架起氣墊以防萬一。

警消上午11點6分接獲報案，只稱康定路大樓有人揚言跳樓，人已經坐在11樓的陽台的圍牆上，救護人員與轄區員警趕到現場，不斷勸說，現已找來男子的朋友，後續將有待狀況解除後，才能了解跳樓的動機。

(中時 )