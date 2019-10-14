男坐11樓圍牆 警消勸說1個多小時 13:222019/10/14 中時 李文正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市萬華康定路一處高樓第11層樓，男子疑似想不開坐在圍牆邊，警消已經勸說1個多小時。（民眾提供／李文正台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市萬華區康定路一處大樓今上午11點多有一名男子坐在陽台上，揚言要跳樓，警消獲報到場處理，並由男子的朋友上前勸說，已經過了1個多小時，仍在僵持當中，警消已經在地面架起氣墊以防萬一。 警消上午11點6分接獲報案，只稱康定路大樓有人揚言跳樓，人已經坐在11樓的陽台的圍牆上，救護人員與轄區員警趕到現場，不斷勸說，現已找來男子的朋友，後續將有待狀況解除後，才能了解跳樓的動機。 (中時 ) #警消 #11 #男子 #跳樓 #陽台 也許您會感興趣 推薦閱讀 「眷村新生」歌唱晚會 11日桃園龍岡大操場開唱 16:562019/10/10 生活 宜蘭東澳海域險些傳憾事 23名遊客驚險獲救 18:032019/10/10 社會 4大災情頻傳...你的iPhone 11還好嗎？ 00:002019/10/11 財經 港股飆漲近400點 重返26000點 11:572019/10/11 財經 吳宗憲遭拖累！ 恐損失5500萬都是因為他 11:532019/10/11 社會 發現小型舢舨翻覆 海巡確認垃圾或船體 11:572019/10/11 社會 陸股午間回升 滬指漲0.44％ 12:002019/10/11 財經 川普和劉鶴美東時間11日下午會面 料為習川會拉線 13:112019/10/11 國際 必學！11個iPhone 11系列相機拍攝小技巧 07:012019/10/13 科技 [圖賞]iPhone 11對比iPhone XR 外在變動小機身更粉嫩 08:012019/10/13 科技 社會熱門新聞 「黑韓」挨告 黃光芹應訊堅稱：有依據 - 社會 床戰突見女友「私處刺青」 真相竟曾萬人騎 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 男同事line人妻「吃肉棒」 法官嘆「無力感」 - 社會 小三持半票搭台鐵遇查票 意外釣出列車長是小王 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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