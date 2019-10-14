宜蘭南方澳大橋斷裂，造成多名人員死傷，也因發外界關注橋樑安全。立委黃國昌今日爆料，公路總局所管橋樑中，竟有橋樑檢測是由工作人員的父母、伴侶等沒有檢測資格的人員執行，甚至有多名月領4000元的「工讀生」，質疑是「檢測資格放一邊，有錢大家都來分」。公路總局表示，會釐清狀況後將資料提供委員。

立法院交通委員會今邀請交通部長林佳龍、公路總局長陳彥伯等人列席報告，並備質詢。針對月初斷裂的南方澳大橋，多名立委都仍十分關注。立委李昆澤表示，應落實橋樑檢測，加強設置橋樑即時監測系統。陳彥伯表示，公總所管的橋樑中，約有400多座容易受到鹽害，2017年已有重點監控30多座，目前還有121座橋梁正在進行耐震補強。

高公局則表示，轄下2446座橋樑平均橋齡約21.7年，橋齡超過20年以上的共1019座，超過40年以上的有440座，現國道3號高屏溪斜張橋以及國6愛蘭橋兩座特殊橋，有針對橋梁特性設置監測儀器，另外還有16座為因應防汛需求有進行監控，有11座因老化或劣化需長期監控，其餘橋樑將會依照橋檢結果評估是否再加入其他監測系統。

立委陳歐珀也表示，雖然交通部承諾於三年內蓋好南方澳新橋，但仍希望能儘速在兩年後完成。林佳龍指出，將由蘇花改工程團隊蓋新橋，預計兩周後提出建設規劃期程，希望能在三年內完工。

另外立委黃國昌指出，公路總局所管的橋樑中，竟有橋樑檢測是由工作人員的父母、丈夫、妻子等沒有檢測資格的人員執行檢測工作，甚至編有多名月領4000元的工讀生，質疑「錢是怎麼分的？沒資格的人來檢測竟然還能驗收成功？」陳彥伯表示，了解後會再回報委員。

(中時 )