駐日代表謝長廷今天出現在立法院，目的是要見立法院長蘇嘉全。媒體詢問謝長廷關於日前日本首相安倍晉三的賀電究竟是不是真的，謝長廷今天表示，「當然是真的」，首相府說沒有發他尊重，「有人替我們爭取到賀電，希望保護他，不能出賣他。」

駐大阪辦事處福岡分處日前舉辦國慶酒會，現場公開來自日本正副首相的賀電，賀電也稱呼我國為「中華民國」，結果日本首相府馬上發文澄清，否認有這件事，引發國內議論，究竟這則賀電是真是假？

謝長廷今天出現在立法院，被媒體問及此事，謝長廷強調「賀電當然是真的」，他舉例，如果我有人向立法院長蘇嘉全的屏東辦公室請求蘇嘉全的賀電，屏東辦公室給了，但是立法院辦公室說沒有，這樣也不矛盾。

謝長廷說他沒辦法幫日本解釋，對於首相府的回答他認為也對，他都表達尊重，現在最著急的應該是陸方，「變成我們在替他找答案」，謝長廷還說，「有人」幫我們爭取到賀電，希望能夠保護他、不要出賣他。

(中時 )