NBA火箭隊球星韋斯布魯克聲援太空人。（美聯社）

太空人柯瑞亞再見全壘打。(MLB臉書)

美聯冠軍賽第2戰，洋基好不容易突破太空人王牌韋藍德(Justin Verlander)的封鎖，雙方苦鬥至延長賽，但最後太空人柯瑞亞(Carlos Correa)在11局下敲出再見全壘打，以3-2擊退洋基。雙方戰成1勝1負，接下來3戰將前往紐約洋基主場。

韋藍德非常厲害，洋基前3局連一壘都攻不上，直到韋藍德4局上投出首次四壞保送，賈吉(Aaron Judge)把握機會轟了1發兩分炮，才掙脫了他的大鎖。韋藍德總計6.2局失2分，送出7次三振，除了1轟之外沒挨長打，要打敗他果然還是只能靠全壘打，偏偏洋基「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)此役受傷沒上。

洋基派克斯頓(James Paxton)前兩局投得有些不穩，2局下就挨長打掉分，投到3局下又出現危機，格林(Chad Green)提前登板解圍，洋基改以牛棚迎敵。季後賽沒被轟過的歐塔維諾(Adam Ottavino)第5局不慎被「春天哥」史普林格(George Springer)敲出陽春炮，比數遭追平為2比2。

6局上洋基跑壘判斷失誤，二壘的勒瑪修(DJ LeMahieu)藉著內野安打直衝本壘被觸殺，失去超前機會，戰線被拉至延長賽。洋基前後出動9位投手，最終左投傑哈普(J.A. Happ)挨轟，他11局下半的第一顆球就被柯瑞亞擊中，太空人驚險搶回一勝。

(中時電子報)