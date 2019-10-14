知名月子中心「禾馨產後護理之家」被爆出呼吸道細胞融合病毒（RSV）群聚感染事件，導致10名新生兒出現發燒、流鼻水、咳嗽等症狀，送院治療。衛生單位質疑護理之家延遲通報，目前正進行調查，若確定有違反情事，可依《傳染病防治法》處以1至15萬元罰鍰。

疾管署副署長羅一鈞表示，9月24日至10月4日間，「禾馨產後護理之家」陸續有新生兒因感染RSV病毒，出現發燒、流鼻水等症狀。10名感染的新生兒中，7人已出院，3人仍在住院治療中。

羅一鈞表示，根據規定，出現群聚感染時，應立即通報衛生主管機關，但「禾馨產後護理之家」直到9日才向衛生局通報，疑延遲通報，目前正由台北市衛生局調查中。若有違反情事，可依《傳染病防治法》處以1至15萬元罰鍰。

為因應「禾馨產後護理之家」群聚，疾管署與衛生局已派員前往輔導、查核，並要求機構加強隔離措施、消毒環境。衛生單位亦持續針對機構內其餘30名新生兒進行監測。羅一鈞表示，RSV病毒感染力強，一旦出現發燒、流鼻水、咳嗽等症狀，就應前往就醫。

(中時 )