國民黨總統提名人韓國瑜19日、20日將到台南市舉辦大造勢，民進黨陣營嚴陣以待，民進黨籍台南市長黃偉哲表示會先禮後兵，除了正面面對，鞏固自己選票，有機會的話會請韓國瑜品嘗台南肉燥飯。另對民進黨蔡賴配表示樂觀其成，但不會給壓力。

黃偉哲14日參觀即將在年底試營運的兵配廠台南轉運站，針對台南市街頭已掛出蔡英文總統與前行政院長賴清德同框的競選看板，他認為以賴清德在台南市的地位，在這場選舉中為台南市立委輔選的角色很清晰，台南市立委選情需要這兩隻「母雞」帶領，但兩人各自為立委拉票，不如拉在一起，更加適合。

黃偉哲表示，雖然蔡賴配還沒確定，但在台南人心中，兩人早就配在一起，自己樂觀其成，但不要過度勸進，給兩人製造壓力。

「韓國瑜來了」國民黨庶民元帥周末兵抵府城，19、20日將在台南舉辦一連串大造勢，黃偉哲提到會作好交通維護工作，並以韓國瑜爆紅的滷肉飯發言作「梗」，直呼若有機會，會請韓品嘗台南的肉燥飯，作為先禮後兵。他提到，民進黨鞏固自己的票源與中間選民，扎根夠深就不怕韓流，在選務方面會嚴陣以待。

(中時 )