交往多年的明星情侶王瞳與艾成，因王瞳主演的連續劇《大時代》結識戲中對戲的馬俊麟，傳出緋聞以致感情上有了變化，王瞳更被馬俊麟的太太以「侵害配偶權」求償400萬元，現在更爆出王瞳不開心就會打艾成巴掌，艾成也自曝不離不棄王瞳的主因。

王瞳與馬俊麟拍戲爆緋聞，也讓她與艾成的戀情亮起紅燈。（圖／本報系資料照片）

名嘴許聖梅《震震有詞》節目中爆料，王瞳和艾成交往期間，只要不開心就會打艾成巴掌，或是直接對他開罵，艾成都永遠包容王瞳，主因是艾成前幾年曾被鬼附身，而王瞳都不離不棄感動了艾成，如今就算王瞳多失控，艾成都你不離我就不棄。

許聖梅爆料王瞳脾氣暴躁，就連等停車位都能暴怒。（圖／翻攝自youtube）

甚至許聖梅更談到王瞳的情緒相當不穩定，有次到停車場停車，她卻一直按升降梯，讓機械停車位趕快上來，老闆見狀阻止她，「不要再按了，車位總會上來這樣沒有比較快。」沒想到王瞳竟然抓狂怒罵，再不上來我就把你這裡燒了！

節目中也談論到王瞳帶媽媽、阿姨去馬俊麟家找元配對質的事情，在場律師代表李怡貞表示，王瞳已經33歲了，不可能不知道自己在幹嘛，她表示：「我認為梁敏婷一直在給他們2人機會，但沒想到他們現身時，仍不停扯老婆的後腿、大方互愛，這種老公不要也罷。」更建議離婚時再提一條離婚的「損害賠償」，才能給他們教訓。

許聖梅節目爆料王瞳艾成致死不離主因

(中時電子報)