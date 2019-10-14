蔡英文總統今天表示，身為總統，她每一天要求自己要帶給社會正面的力量、守護國家的主權，以及前人辛苦爭取來的民主跟自由。展望未來，她會跟大家一起繼續走在追求公義的這條道路上，一起為台灣繼續努力。

蔡英文今天接見「台灣基督長老教會總會教會與社會委員會」成員，她致詞時表示，前一陣子，她也剛拜會過北台灣最有歷史的「淡水長老教會」，以及嘉義的「西門長老教會」。在教會的空間裡她深刻感受到，基督長老教會用正面的力量長期支撐起台灣社會。

她說，許多牧師、傳道人不只是傳福音，也推動醫療、教育等社會事業，更一起促進了台灣的民主化。實踐公義，實踐對台灣這片土地的愛，這就是長老教會讓她最欽佩的地方。

蔡英文指出，身為總統，她每一天都要求自己要帶給社會正面的力量、要守護國家的主權，以及前人辛苦爭取來的民主跟自由。所以，面對國際社會，她堅定表達2,300萬人民反對「一國兩制」的共識，也連結理念相近的國家一起來捍衛宗教自由。

面對國內，她則是把握時間實踐轉型正義的承諾，讓過去受難的民主前輩能夠得到徹底的平反，確保政府不會再度犯錯。她認為，打造一個自主、而且公義的國家，確保下一代擁有選擇的機會，就是在呼應台灣基督長老教會「焚而不燬」的精神。

今天在現場有來自台灣各地的牧師，她相信不分族群，都有共同的目標，就是讓台灣更好。 蔡英文表示，展望未來，她會跟大家一起繼續走在追求公義的這條道路上，一起為了台灣繼續努力。

(工商 )