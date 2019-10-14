新北地檢署檢察長朱兆民今（14）日上午率主任檢察官、檢察官等人，至新北市警海山分局針對明年總統暨立委選舉進行訪視，了解查察賄選及防制暴力工作執行情形，除聽取相關執行工作簡報外，並提示執行查察賄選要領及相關工作重點，展現檢警共同查察賄選及防制暴力決心。

朱兆民表示，此次二合一大選查察賄選的重點將放在嚴防假消息及境外資金介入選舉，新北檢已經成立科技查賄中心，應用高科技儀器，只要有人製造、轉傳假消息，就算事後刪除訊息、關閉帳號、甚至換手機，都可以運用科技儀器追蹤IP位置、定位消息來源。

新北市警察局局長陳檡文表示，警察局有信心肩負維護新北治安及淨化選風的重任，並將秉持「行政中立、依法行政」原則，積極打擊賄選、暴力及網路假訊息等不法，順利完成選舉治安維護工作。

海山分局長林温柔表示，海山分局有信心達到「淨化選風，公平選舉」的目標，也呼籲民眾配合政府一起來查賄， 杜絕買票、賣票行為。海山分局設有相關檢舉賄選專線及網絡群組，希望民眾能踴躍檢舉不法，讓這次選舉成為公正、公平及乾淨的選舉。

(中時 )