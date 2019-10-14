嘉義市教育處長林立生（左）與味全龍領隊吳德威簽訂策略聯盟。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（中）感謝城隍廟贊助學生入場觀賽。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（中）感謝九華山地藏庵贊助味全龍巡迴各校教球。（廖素慧攝）

廖素慧／嘉市報導

嘉義市政府與味全龍14日簽署運動經濟策略聯盟，首場賽事11月9、10日台澳大賽，味全龍隊與澳洲阿德雷德球隊對決，中華職棒全壘打紀錄保持張泰山曾效力阿隊，市長黃敏惠拚球賽爆棚，並妙問張為哪一隊加油？張回說「我為嘉義市加油！」

市府教育處長林立生與與味全龍領隊吳德威代表簽訂，市長黃敏惠及教育部體育署副署長林哲宏見證，林哲宏允諾中央會全力協助嘉義市立棒球場的硬體整修。

黃敏惠說，市府主辦的第22屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽年底登場，這場盛大賽事結束後，明年將整修市立棒球場，感謝體育署補助經費整建硬體設施。

黃敏惠表示，期待睽違20年後再復出的味全龍與嘉義市簽署運動經濟策略聯盟後，為嘉義KANO棒球帶來新能量，為了嘉義市未來棒球的復興計畫，共同推動嘉義市少棒、青少棒、青棒、大學及成棒5級棒球運動。

吳德威說，國內職棒經營十分艱困，即便營運不錯的桃猿隊Lamigo也賣給外資，台中以南目前沒有職棒球隊駐場，味全龍隊將結合嘉義在地力量，安排更多賽事來嘉義市球場打球，協助市府向中央爭取補助建設硬體，台澳聯誼賽是來嘉試水溫的首賽，希望更多人進場看球賽。

教育處長林立生說，城隍廟贊助2000張票給全市國中小學校學生入場觀賽，九華山地藏庵贊助味全龍巡迴到世賢國小、垂楊國小、民族國小、博愛國小、大業國中、民生國中、蘭潭國中、仁義高中及嘉義高中等校棒球隊教球。

(中時 )