前副總統呂秀蓮14日說明連署進度，除對通過連署有信心外，也再度批評蔡英文總統主政下的政府，讓國慶主視覺少了國旗，淪為年輕人的嘉年華會。（黃世麒攝）

人民最大黨主席許榮淑（左）也致贈一幅「馬到成功」水墨畫，祝呂秀蓮（右）衝破連署門檻，高票當選。（黃世麒攝）

投入2020總統大選的前副總統呂秀蓮14日偕同搭檔、前南投縣長彭百顯說明連署進度。呂秀蓮除對通過連署有信心外，也再批藍綠兩黨總統參選人，讓人民有亡國感非常可悲。

呂秀蓮也再度批評蔡英文總統主政下的政府，讓國慶主視覺少了國旗，淪為年輕人的嘉年華會。

(中時 )