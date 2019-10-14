呂秀蓮：藍綠都讓人民有亡國感 很可悲 16:102019/10/14 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 投入2020總統大選的前副總統呂秀蓮（左）14日偕同搭檔、前南投縣長彭百顯（右）說明連署進度。呂秀蓮除對通過連署有信心外，也再批藍綠兩黨總統參選人，讓人民有亡國感非常可悲。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前副總統呂秀蓮14日說明連署進度，除對通過連署有信心外，也再度批評蔡英文總統主政下的政府，讓國慶主視覺少了國旗，淪為年輕人的嘉年華會。（黃世麒攝） 人民最大黨主席許榮淑（左）也致贈一幅「馬到成功」水墨畫，祝呂秀蓮（右）衝破連署門檻，高票當選。（黃世麒攝） 投入2020總統大選的前副總統呂秀蓮14日偕同搭檔、前南投縣長彭百顯說明連署進度。呂秀蓮除對通過連署有信心外，也再批藍綠兩黨總統參選人，讓人民有亡國感非常可悲。 呂秀蓮也再度批評蔡英文總統主政下的政府，讓國慶主視覺少了國旗，淪為年輕人的嘉年華會。 (中時 ) #呂秀蓮 也許您會感興趣 推薦閱讀 出席國慶大會 宋與卓頻咬耳朵 12:322019/10/10 政治 國慶大會宋卓頻咬耳朵 冷落秀蓮 04:102019/10/11 政治要聞 呂秀蓮：芒果感污名化芒果 選我這枝台灣香蕉 16:502019/10/12 政治 史明追思會前夕 基金會董事批蔡英文：白賊話說太多 17:572019/10/12 政治 蔡論文竟有3大未曝光黑幕？網大驚：慘了！ 09:202019/10/13 政治 操作亡國感？蔡英文：是國民黨炒作出來的 13:482019/10/13 政治 政治網紅博恩夜夜秀點名 賀瓏不識張瀚天「他誰？」 05:232019/10/14 政治 政治熱門新聞 震撼彈！她宣布脫黨參選將衝擊余天選情 - 政治 韓粉vs.罷韓團體現場照曝光 網嚇壞：差很大 - 政治 韓粉五虎將彰化小造勢空拍畫面曝光 網友全看傻眼！ - 政治 罷韓會成功？網估票數驚：有機會 - 政治 比胡幼偉還慘？洛杉基臉書突被永久刪除封殺 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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