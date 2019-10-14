退役上校停止領取子女教育補助費到底是為何原因廢止?而造成退役軍人如此大的反彈?新任退輔會主委馮世寬上午在立院面對立委呂玉玲質詢時，終於給了國人一個答案。馮世寬答詢時說，他是聽說當初廢止退役上校子女教育補助費，是時代力量黨團提案停止領取，且獲得當時立院表決通過，非行政院下令停發。

國民黨籍立委呂玉玲今天詢問，馮世寬過去在擔任國防部長時主張恢復此補助，對此的態度有無改變，以及是否能夠透過榮民榮眷基金支付。馮世寬回應，他一定會努力推動，這是官兵的基本權益，「因為升上校並沒有罪，這是不合理的」。

馮世寬也提到，他來到退輔會後曾經了解是否能透過榮民榮眷基金動支，但這筆基金必須要經過核定才能使用。

但是馮世寬面對立委質疑當初立法院並沒通過此一法案，說得相當保守，是時代力量在前年7月份提案，經過立院通過，行政院也只能依法行事。

行政院人事行政總處在民國106年7月表示，退休軍公教子女的教育補助，從民國106年8月1日起，公教修正為月退金在新台幣2萬5000元以下、軍人為中校以下退伍者才可請領，估計可節省近11億元；但外界對於恢復此補助的聲浪迄今仍未減。

(中時電子報)