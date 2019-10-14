台灣之星繼結盟Yahoo奇摩、樂天市場購物網、全家便利商店、家樂福、國泰世華銀行等電子商務平台、量販店與金融領域領導品牌，今天宣布策略夥伴再添新成員，攜手全國電子推出全新「全國電子指定商品任你選」專案，開放台灣之星虛實通路訂商品、全國電子全台323家門市取貨服務，不僅十餘款精選家電全部0元起，現場取貨更安心。

台灣之星表示，凡新申辦/攜碼搭配月租388以上、續約搭配月租599（限U25學生/網路門市）/799（一般）以上資費方案，綁約24/30個月，除可依照使用需求自由選擇上網吃到飽或電話隨你講外，還享包括原價1萬990元14吋輕薄筆電Lenovo IdeaPad S130、原價4590元Panasonic 10人份微電腦電子鍋或原價6180元Nintendo Switch Lite主機等多元生活家電、遊戲機只要0元起。

舉例來說：凡攜碼申辦「全國電子指定商品任你選」專案，月租388，綁約30個月，即可以0元帶走原價3990元THOMSON 2.5L氣炸鍋，綁約期間月租總金額1萬1640元，扣除前述氣炸鍋原價3990元後，相當於每月月租只要255元即可享上網吃到飽。門號開通滿7天後，憑簡訊連結至網頁領取序號條碼，填寫資料後選擇取貨門市，即可至指定全國電子門市出示條碼領貨，簡單四步驟感受台灣之星「用心、貼心」與全國電子「足感心」的雙向服務，台灣之星買、全國電子拿，現場取貨好安心。

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