在台北市信義區開設歐式餐廳的奧地利籍男廚師，因慘賠收店，並與陳姓女友分手，廚師事後指控陳女偽造股權移轉同意書，台北地檢署調查時，陳女母親供稱當初設立餐廳時，廚師沒出資，自承因女兒與廚師分手，決定把股權全數移轉給女兒，台北地檢署今偵結不起訴陳女，另依偽造文書罪嫌起訴陳女母親。

據了解，廚師和陳女是在日本相識相戀，2人為了能在一起，計畫讓廚師來台開餐廳，2014年2人以合夥股東名義，開設餐飲公司，廚師再以工作簽證來台，在台北捷運市府站附近經營餐廳。但好景不常，餐廳沒幾年就賠錢收店，餐飲公司也更名改成國際顧問公司，廚師也跟陳女鬧翻分手。

事後廚師發現他原本持有的公司股權，全數被移轉到陳女名下，因此委託律師向台北地檢署提告，陳女母親為了女兒，主動向檢方說明，指公司是她出資，當年開公司是為了女兒，才將部份股權登記在廚師名下，廚師並未出資。

但廚師強調他以「技術股」投資，是公司合法股東，檢方因陳母在辦理變更公司登記時，一度偽造文件，指廚師同意將名下股權都移轉給陳女，依偽造文書罪嫌起訴鎮，另陳女因未經手公司相關帳務事項，罪嫌不足，處分不起訴。

(中時 )