四天國慶連假發生兩起外送員車禍死亡，勞動部、金管會、和交通部今天終於動起來。勞動部長許銘春表示，目前部分外送員和業者屬於承攬關係，因此人和機車都沒有強制納保，一發生意外，幾乎毫無保障，因此一周內將和金管會研議，未來強制納保，她更承諾，保費將由業者自行負擔。

依照勞基法規定，五人以上公司行號，雇主應為所屬員工辦理投保勞工保險的手續及負擔相關保險事務的責任，一但發生意外，員工可依照職災法得到補償。但承攬關係不僅沒有強制保險，包含營業用車也沒有強制險，發生意外幾乎沒有保障。

勞動部今天將將調查foodpanda、Uber Eats，釐清其為僱傭還是承攬關係，但是立委林俊憲指出，就算勞動部站在保護外送員立場最後認定為僱傭關係，那業者一定會立即提出行政訴訟，並對外送員提出民事賠償，一個個告，屆時就會變成冗長的法律程序，外送員還是弱勢中的弱勢，國外案例比比皆是。

林俊憲表示，勞動部除了釐清僱傭承攬關係外，必須還要有更迅，有用的給予外送員協助，商業保險應立即啟動，許銘春直接點頭說：「是」。並表示，為保障越來越多人投入外送業，也將在一週內和金管會研議，讓人、車都能強制納保。

那保費是不是也應該由業者買單？林俊憲說，業者賺走高額毛利，難道保費還要消費者和外送員自己負擔嗎？許銘春也當場回應「是」，承諾一周內研議出保險方案，並擬由業者自行負擔付費。

賣命！外送員3天第2起魂斷輪下 派送員吐露心聲

(中時 )