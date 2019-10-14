蔡英文總統指亡國感是國民黨炒作出來的，國民黨主席吳敦義上午出席全球華人牧師藝術節活動時說明原由，他說，蔡總統2000年時到立法院答詢，居然提各自表述一個中國，也許蔡英文是明獨又暗獨，以獨可以引統，而且引來的可能是武統，所以蔡英文才會帶給國民很濃重的亡國感。

吳敦義表示，所謂亡國感是因為民進黨執政不管是明獨還是暗獨，都會以獨引統，這樣大家就會擔心主張獨立不管是明獨還是暗獨，當然國際環境會愈來愈不好，兩岸對峙會愈來愈僵持，不像國民黨執政的時候，是以一中各表的九二共識，維持九二共識就不會產生兩岸衝突，才有ECFA及國家邦交國穩定，而且給我們免簽的國家增加非常多。

吳敦義表示，前總統陳水扁2000年擔任總統有54個國家給中華民國護照免簽但八年後交給馬英九總統，還是54國，不增不減，但馬總統在八年任期的第一個任期四年，就從54個免簽國增加到164國，所有邦交國幾乎沒有動搖，只差一個甘比亞，因為甘比亞要求3000萬美金，但我大使告訴對方，目的要正當、過程要合法、實行要有效，應說明3000萬用於何處，對方卻說不必管，反正給3000萬美金就行，我方拒絕了，甘比亞因此宣布跟中華民國斷交，要求跟大陸建交，也遭大陸拒絕，這就是當時的一中各表的九二共識，維持兩岸和平穩定發展。

吳敦義話鋒一轉批評，不像蔡英文擔任總統，尤其是蔡過去擔任陸委會主委時，也講九二共識，只不過她講的邏輯是錯的，九二共識真正的邏輯是一中各表，但在2000年7月6日，蔡追隨前行政院長唐飛到立法院接受當時立委陳超明詢問時，居然講說是各自表述一個中國，其實是一個中國各自表述，說各自表述一個中國就顛倒了，各自表述是過程，一個中國變結局，也許蔡英文是明獨又暗獨，都是一樣，以獨可以引統，而且引來的可能是武統，所以蔡英文才會帶給國民很濃重的亡國感。

(中時 )