1名在居酒屋擔任主管的日籍女子，日前在別家餐廳與同事餐敘酒醉，竟順手拿起吉他砸同桌的男員工而挨告，但不久她又酒醉失態，無故攻擊路旁1對情侶，日女被捕後宣稱「酒醉不記得了」，台北地檢署先針對她打傷情侶一案，依傷害罪嫌起訴。另她被控毆打男員工部分，北檢仍在偵辦中。

檢警調查，6月1日晚間，這名日籍女子酒後自行走到林森北路上的某漢堡店門前，突然動手暴打路旁的女子，女子男友上前阻止，亦遭日女拳打腳踢，2人事後報警，警方找到日女，日女卻稱她完全不記得有打過人，也不記得為什麼打人。

檢警查出，這名日女是某日式居酒屋主管，酒後失態打人已不只一次，先前她和員工到其他餐廳吃飯喝酒時，就曾起吉他朝身旁的日籍男部屬猛砸，而吃上官司。

檢方調查時，曾安排日女和員工調解，但日女始終否認打人，還辯稱是同桌的其他同事打人的，跟她無關，雙方和解破局，目前這部分案情仍由檢方偵辦中。

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(中時 )