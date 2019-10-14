在本土劇中以壞女人演技聞名的女星曾莞婷，私底下其實是個親民的大正妹，而除了拍戲、上綜藝外，她近來更創立個人服飾品牌，非常有事業心，然忙碌的她沒忘記粉絲，經常在社群網站分享美照或生活點滴，跟大夥兒保持互動，而最近她貼出跟家人一起外出運動的照片，親表哥因此意外曝光，如韓國歐巴般的俊俏模樣引發熱議！

曾莞婷。(中時資料照片)

曾莞婷再忙也不會忘記陪伴粉絲跟家人，今天她在臉書分享一張家庭聚會照，很難得不是去吃吃喝喝，而是一起去打羽毛球，只見照片中的她將長髮綁成丸子頭，白皙美膚底下透著紅暈，粉橘色的運動T恤胸前也濕了一片，冒汗的模樣別有一番魅力，但吸人眼球的，竟是她身後的親表哥！

曾莞婷透露，合影的一男一女，就是她的表姊跟表哥，透露這是第一次兄妹三人一起打球，笑稱身上香汗淋漓，應該可以證明她打得很努力，但傻眼的是「他們怎麼都沒事」，同時不忘祝福10月壽星表哥生日快樂，而眾人一看曾莞婷表哥不得了，穿著土耳其藍色T恤的他，跟女神一樣有著白皙膚色與鵝蛋臉形，加上柔順的單眼皮眼睛與溫暖的微笑，帥氣外表讓一票女網友「暈船」，盛讚「家族基因都很棒」、「表哥真的好帥」，還說他真的很像韓國歐巴！

(中時電子報)