國民黨主席吳敦義上午在全球華人牧師藝術節場合被問到是否接任國民黨總統參選人韓國瑜競選總部主委時說，因另有立委輔選工作，若有必要他可以接任名譽主任委員；至於國民黨立委參選人能否邀鴻海創辦人郭台銘站，吳敦義則說，只要郭不參選總統，理念與國民黨一致，郭要站台哪有拒絕之理。

對於接任主委問題，吳敦義說，他因為非常忙，所以如果接任主委，就要專心一致為總統候選人接待來賓及開會，要主持各種活動，他還有立法委員的輔選工作，也非常重要，所以已由第一副主席兼秘書長曾永權擔任韓國瑜競選總幹事，第一副主席兼秘書長可調動全黨幹部所以不要重疊，他可接任名譽主任委員，

對於立委參選人找郭台銘站台，吳敦義則說，如果不選總統、且堅定支持中華民國信念及原則，只要是同一目標，就是中華民國不止是存在，而且能壯大且兩岸能和平，只要第一不競選總統、理念跟中國國民黨完全一致，他關心國民黨立委去站台，哪裡有拒絕之理。

(中時 )