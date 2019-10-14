9月上旬才獲南韓總統文在寅任命的南韓法務部長曹國，上任後就被爆出利用特權讓女兒入讀名校、不當領取獎學金，甚至自己及家人投資私募基金等爭議行為，引起輿論批評，今（14）日他宣布辭職下台，上任僅35天，成為短命部長。

韓聯社報導，曹國在韓國當地時間今日下午宣布辭職，距離他9月9日上任，任職期間僅短短35天。

他今天在發表的文件中表示，檢察機關改革是他畢生使命及追求目標，不過上任後發生意想不到的事情，不論原因為何，他都對韓國民眾深感抱歉。他說不應該再因為家人的事情給政府及總統增添麻煩，因此他在推動檢察機構改革方面的作用將到此為止。

曹國擔任法務部長之前，曾任職青瓦台民政首席祕書，是文在寅的親信。

曹國被提名為法務部長之後，陸續被爆出利用特權讓女兒入讀名校、不當領取獎學金等醜聞，甚至自己及家人也捲入投資私募基金等爭議事件，親弟弟也被指控以不實資料獲得工程款債權，以及和學校法人打假官司，種種醜聞引發南韓社會撻伐，3日大規模南韓民眾上街抗議，要求曹國下台。

(中時電子報)