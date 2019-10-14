玩笑開過頭！台北市長柯文哲13日戲稱自己挑戰「一日雙塔」是靠吃安非他命，引發軒然大波，「柯黑大魔王」民進黨北市議員王世堅14日受訪大酸，柯可能真的說溜嘴，難怪時而亢奮、時而難過。他也拿出尿杯，要求北市警局長陳嘉昌幫柯驗尿，並說會將尿杯送到市長室，「希望他下班前交出他的噓噓！相信市府顧問蔡壁如會盯著！」

王世堅表示，吸安是何等被唾棄的事，毒品會亡國亡種，柯不該張揚，必須接受驗尿、驗毒才能換回清白，這種事「君無戲言」，哪有開玩笑？這麼重大的罪責，豈能胡言亂語。

「可能真的說溜嘴！」王世堅說，難怪柯文哲時而亢奮、時而焦躁拍桌，這就是安非他命症候群，而柯文哲這次推的區域立委，就是比照1945年日本軍閥，利用年輕人的理想熱情，騙他們當「神風特攻隊」，餵食年輕人安非他命，趁他們衝動時，要他們飛上去，做政治報仇，而柯的花言巧語與騙術、編織出來的虛幻願景，就是「政治版安非他命」。

針對柯怪是媒體偷錄，王世堅酸，柯心虛又齷齪，2度騙到首都市長大位，就是靠媒體，平時樂於表現，在被看輕真面目就說是偷錄、偷拍。

王世堅要求，陳嘉昌應該趕快去問柯媽媽，然後幫柯是長驗尿，一個吸安的市長和黨主席，若是呈現陽性反應、染上毒癮，那就不是偷錄的，柯媽媽愛子心切，也會要求兒子接受勒戒，請柯不要讓爸媽擔心、讓社會失望。

隨後，王世堅高舉尿杯表示，他待會就把尿杯送到市長室，直言「希望柯文哲下班前交出他的噓噓！」還叮嚀「柯市長，那就麻煩你囉，相信蔡壁如會盯著！」

(中時 )