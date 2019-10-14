台南市長黃偉哲（米白色夾克者）勘查兵配廠客運轉運站。（程炳璋攝）

去年動工的兵配廠台南客運轉運站6月完工，預計12月27日至2020年1月5日試營運，接著正式啟用，預估將是台南6座觀方轉運站中最大座，年營運量達600萬人次，台南市長黃偉哲14日視察，建議試營運再提前，以免遇上跨年假期措手不及。

台南市共有新營區、麻豆區、善化區、關廟區、保安與兵配廠6座轉運站，其中兵配廠台南轉運站靠近台南火車站，被視為台南國道客運總站，去年3月興建，今年6月完工，全區以貨櫃堆疊當座造型，還入選世界建築獎決選，未來開放可成文創新亮點。

台南轉運站基體面積2.6公頃，由國防部無償提供市政府使用，完工的站體內擁有冷氣開放的候車室、商店街，還設有穆斯林室滿足大批東南亞移工需求，站體外有200多個汽車停車格，300多個機車停車格。全區外包給民營公司管理營運，對站內規畫更符合市場需求。

黃偉哲表示，將國道客運從狹小的北門路引入兵配廠轉運站，降低北門路的交通壅塞，保障乘客上、下車安全，對周邊交通、車流疏導以及民眾安全都能有效提升。

台南市交通局原本預估12月27日試營運，隔年1月6日正式啟用，因為試營運橫跨過年假期，黃偉哲認為龐大的搭車人潮恐會讓試營運措手不及，建議試營運日提前，保障運作後的服務品質。

影片：https：／／youtu.be／5bIngc5YmWs

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