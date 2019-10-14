2020選舉兩岸議題發酵，韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕昨天下戰帖，要蔡英文總統與韓國瑜進行一場兩岸政策大辯論，「愈快愈好，因為人民沒有時間再等了」，蔡英文則冷回韓陣營「是在急什麼？」強調等11月正式登記成為候選人，按規定本來就是要進行辯論。

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