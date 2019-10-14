大政治大爆卦-無色覺醒》韓下辯論戰帖 蔡冷回急什麼 14:062019/10/14 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》韓下辯論戰帖 蔡冷回急什麼 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020選舉兩岸議題發酵，韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕昨天下戰帖，要蔡英文總統與韓國瑜進行一場兩岸政策大辯論，「愈快愈好，因為人民沒有時間再等了」，蔡英文則冷回韓陣營「是在急什麼？」強調等11月正式登記成為候選人，按規定本來就是要進行辯論。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 出乎意料！2020大選倒數 唐湘龍預估韓蔡得票數 18:142019/10/10 政治 為何挺韓國瑜？黃暐瀚說真心話 21:582019/10/10 政治 韓16日從鵝鑾鼻出發 04:102019/10/11 政治要聞 孫大千：10月底拚韓、蔡民調打平 10:212019/10/11 政治 批韓荒廢市政？網PO電線地下化照怒打臉 15:092019/10/11 政治 真正最強母雞 黃澎孝：李佳芬是韓國瑜的貴人 10:442019/10/12 政治 小英終於出手！竟對彭P連開4槍？網友曝內情... 11:052019/10/13 政治 新聞透視》韓拚逆轉 庶民套餐該搬上桌了 04:102019/10/14 政治要聞 淺藍板塊是韓蔡決勝關鍵 04:102019/10/14 時論廣場 綠轟韓請假 高市府：市長請假也負市政成敗責任 12:182019/10/14 政治 政治熱門新聞 韓粉vs.罷韓團體現場照曝光 網嚇壞：差很大 - 政治 韓粉五虎將彰化小造勢空拍畫面曝光 網友全看傻眼！ - 政治 韓粉注意！韓國瑜19號辦造勢 地點竟選在這？ - 政治 震撼彈！她宣布脫黨參選將衝擊余天選情 - 政治 好慘！羅友志揭國民黨強不起來的原因 網9字神回 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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