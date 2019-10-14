2020總統大選，尋求連任的總統蔡英文副手是誰，外界紛傳「蔡賴配」。民進黨台南市立委參選人林宜瑾今表示，「蔡賴配」是台南人的希望，也是台灣人的願望。對此，名嘴羅友志直言，這就是國民黨為什麼強不起來的原因。這篇文章也引發熱議，有網友直言「會在野不是沒道理的」。

林宜瑾今強調，蔡總統到台南，看到台南人這麼熱情支持，應該很清楚台南人對於「蔡賴配」或綠營大團結的期望。若賴順利得到戰略位置，進入總統府，他可以成為整合獨派的最大公約數。她也將在競選總部正門口，就會掛上她與蔡英文、賴清德3人的合照看板。

對此，羅友志在臉書指出，當時賴清德幾乎是用「突襲」的方法，要竄權奪位，「趁妳病要妳命」，讓蔡民調最低迷的時候，數落政績敗壞，民意差勁，看能不能一次就擊垮。但蔡一方面硬是把要跑100公尺的賴清德，跑道距離無限加長，一方面勸退聲浪排山倒海，往賴清德身上貼出背叛、不民主、權力慾望的標籤。最後用民調作弊的方式，幹掉賴清德，「結果，現在還要蔡賴配」。

他提及，國民黨，在大家都同意的公平制度下，「為了你打開大門，為了你修改辦法，為了你大老心結。最後呢？你死我活，老死不相往來」。他感嘆表示，這就是國民黨為什麼強不起來的原因。

網友則紛紛表示「國民黨的軟弱，不團結，真的很讓人氣結」、「民進黨實在厲害！不過我還是不認同」、「如果真得是蔡賴配，那可以直接宣布賴清德邁向總統之路就此終結，鄭文燦世代的開始」、「為了整個黨的利益，不計前嫌，繼續狼狽為奸」、「會在野不是沒道理的」。

(中時電子報)