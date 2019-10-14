前總統馬英九日前批評蔡英文總統操弄「芒果乾」（亡國感），蔡英文總統則回嗆「種芒果的是馬英九」，引發藍綠爭論誰在操弄芒果乾。對此，韓國瑜競辦發言人何庭歡今天也表示，蔡執政3年多來「芒果」不斷成長茁壯，「芒果乾」是蔡英文自種、自產、自銷出來的。

何庭歡批評蔡英文兩岸政策始終沒辦法說清楚、講明白， 蔡總統執政3年多以來，兩岸關係、外交都沒更好，韓國瑜力求兩岸恢復到穩健務實，這對兩岸人民都有利，人民可以用雪亮的眼睛和選票決定到底哪種政策最好，所以才邀請蔡政府直球對決，進行辯論。

何庭歡也替馬英九解釋，馬執政時像台灣園丁，種了非常多種水果，包括上百國免簽待遇，參加實質國際組織，讓果園欣欣向榮。反倒是蔡執政3年多來，果園慢慢被破壞，連續斷交、兩岸關係緊張，只剩下芒果不斷成長茁壯，「芒果乾」是蔡英文自種、自產、自銷。

對於韓國瑜的請假時間，何庭歡表示，縣市首長就算請假，對於城市的責任還是在肩上的，該請假還是要請假，但不會把高雄市民的權益及放在肩上的責任給放掉。

她說，韓國瑜現在還有很多市政工作要趕快完成，國政跟市政怎麼協調，韓做好決定後會跟大家說明。在市議會質詢的部分，高雄市府有非常多優秀的各部門，針對各項議題也都能做出回應。

(中時 )