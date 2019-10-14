台中市議會14日進行2020台灣燈會專案報告，民進黨市議員江肇國表示，市政府針對燈會的交通接駁計畫，除了增設三條接駁路線外，其餘幾乎抄襲花博。台中花博平均每日約五萬餘人次，比起燈會動輒五十萬、上百萬人次怎麼可能取巧沿用？江肇國憂心，民眾參加台灣燈會恐怕要有「熄燈才到場，天亮才回家」的心理準備！

江肇國表示，台灣燈會預計吸引一千五萬參觀人次，若以主燈區八百萬人次、副燈區七百萬人次計算，后里主燈區必須在十六天內消化八百萬人次的交通運輸，平均每日將有五十萬人次進出燈會園區，若推估搭乘火車及自行前往之民眾約十萬人，每日仍約有四十萬人次需搭乘接駁車前往，以單台遊覽車40座位估算，每日需發動一萬車次入場、一萬車次出場，交通局不可能承載這麼大的運輸量，如果真以這套接駁計畫上路，民眾光是入場會不會就要等到園區熄燈才能抵達，而散場等到天亮都還回不了家。

江肇國強調，過去燈會民怨大多集中在交通，即便是去年好評不斷、獲獎連連的屏東燈會，被民眾抱怨的唯一事項也是交通接駁，當時屏東市府出動900輛接駁車還是避免不了民眾現場久候。

台中市府在選址上不選擇四年前辦過台灣燈會的烏日高鐵站區，亦不接受中央建議的水湳經貿園區，硬是選定進出動線少、腹地小的后里森林園區，先天已選址不良，更該重視後天完善的交通規劃，補足選址缺失！不該只是便宜行事照抄花博當時的接駁計畫，否則屆時絕對逃不了民怨四起的局面！

(中時 )