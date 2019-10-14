電影「門徒」真實版竟然在台上演。高雄橋頭地檢署指揮檢警在今年一月偵破越南貨櫃走私K他命1500公斤案，竟然發現林姓毒梟與以1000萬買通當時任職保三總隊的吳姓員警協助通關，吳員在案發後立即辭職企圖躲避仍遭逮捕，檢方今天偵結起訴，並建請從重量刑。

橋頭地檢署今年一月份，在於高雄海關查扣2只越南進口貨櫃，當場自貨櫃內起出安非他命500公斤、K他命1000公斤，檢察官立刻指揮專案小組向上追查貨源。

檢警追查貨主，發現該批貨櫃是由林姓、吳姓與陳姓等3人自越南申報進口，其中林姓毒梟並私下找來時任保三警察總隊吳姓員警協助找報關進行報關。雙方約定事成之後可獲得新台幣1000萬報酬。

但第一次進口時，因聯繫出錯，導致貨櫃遭到退運，林姓毒梟接著又循同一模式進口2只貨櫃，由於專案小組緊盯己久，事先掌握情資開櫃查驗，當場查獲安非他命500公斤和K他命1000公斤，但吳員唯恐東窗事發，來涉嫌通風報信或規已遭查驗，林姓毒梟獲報後立刻分頭逃逸，今年3月陸續遭到逮捕。

檢察官起訴理由指出，審酌本案被告自越南運輸進入國內毒品多達1500公斤，為歷年之最，如闖關成功對社會危害甚大；吳員職司貨櫃安檢任務，竟不知替國家把關，杜絕違禁品於關口之外，反與毒梟勾結，利用職務上所知悉貨櫃檢查漏洞，夥同毒梟走私大量毒品，遭查獲後又一再飾詞狡辯，毫無悔意，均請從重量刑。

(中時電子報)