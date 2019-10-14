在台中舉行的第29屆亞棒球錦賽的中華隊與日本之戰，明天移師斗六棒球場開戰，中華隊可望受到哈吉貝颱風之賜，增添贏球大利多，因為日本隊今（14）晚9時30分才會飛扺台灣，沒有練球、適應場地的時間。

被哈吉貝颱風耽誤的亞洲棒球錦標賽日本隊終於確定了今天飛來台灣的班機，日本隊要從日本大阪飛到香港轉機，再飛來台中清泉崗機場，不飛桃園機場免去拉車耗時，不過，日本隊到達台中已是晚上九時30分以後了。

由於日本隊今晚才到達台中，無法進行賽前練球，只能明天在斗六球場的中華與日本之戰賽前有短暫的練習，隨即披掛上陣，等於來台不到24小時馬上出賽，讓中華隊好整以暇等待出手，坐收地主之利。

主要是颱風干擾讓日本隊的行程，然而日本隊根本沒有出賽壓力，奪不奪冠已不是問題，因為日本因主辦東京奧運而獲有參賽權，加上日本隊是社會球隊菁英，具有一定程度的戰力，中華隊仍不可輕敵。

中華隊總教練李盈南認為，只要中華隊球員好好表現，對戰日本隊有得拚！不一定會輸球。 可望是中華與日本之戰的先發投手吳昇峰表示，這次不讓了，中華隊一定要奪冠。

(中時 )