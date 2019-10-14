本願山募款餐會，每張餐券1200元，加碼贈送露營燈。（王文吉攝）

本願山彌陀講堂舉辦慈善救濟暨籌建彌陀村募款餐會，每張餐券1200元，開賣至今2個月，目前售出2成。（王文吉攝）

蔡英文總統日前在台中舉辦募款餐會，每張餐券2萬元，25位黨籍市議員，每人負責30萬元額度，多數議員都達標。反觀宗教團體「本願山彌陀講堂」舉辦慈善救濟暨籌建彌陀村募款餐會，每張餐券1200元，目前桌數僅2成，住持釋信願緊急向十方大德喊話，敬邀發心認購。

本願山彌陀講堂連續16年舉辦慈善救濟暨籌建彌陀村募款餐會，11月3日將在聖華宮席開100桌素齋，現場還有才藝節目表演。募款所得用於關懷獨居老人、弱勢家庭、獎助學金及喪葬補助等，並籌建彌陀村，未來提供弱勢老人免費入住，全方位照顧到往生極樂世界。

釋信願表示，很多國人經濟不錯，但社會底層還是有不少人過苦日子，佛教強調救濟弱勢，幫助他們過有尊嚴生活。少子化造成獨居老人沒有兒女奉養，形成長照問題，籌建彌陀村除照顧老人家，也希望讓他們專心一致地念佛，將來往生西方極樂世界，比較無障礙。

彌陀村約需6億元經費，預計提供200位長輩一人一房。釋信願說，佛教行事會隨順因緣當下，曾有信眾有意捐地，但在彰化員林山區，不適合蓋彌陀村，我們沒有接受，決定繼續募款，「6億元是不小的數目，我們盡力去做，幫助弱勢老人家，是我們應當做的天職。」

釋信願坦言，過去募款餐會目標都是120桌，因不少信眾反應今年經濟比較困頓，評估景氣不若以往，加上餐廳場地容量限制，於是下修降至100桌。開賣至今2個月，認購仍不如預期，至今僅售出2成，希望十方大德踴躍認購。

(中時 )