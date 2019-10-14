台中市政府打造外埔綠能生態園區，首創生廚餘與稻稈氣化雙核心發電技術，厭氧設備已正式營運，14日引起市議員陳清龍等人抨擊；環保局長吳志超說，10月17日全市29區均將納入生廚餘收運範圍，提醒市民配合將生、熟廚餘分開回收共同推動循環經濟。

台中市議會14日召開第3屆第2次定期會第2次會議，市議員陳清龍、黃守達、李榮鴻、陳政顯等人的關心，生廚餘收運及外埔綠能生態園區運轉現況。

市議員陳清龍建議應重新檢討契約條件，包括生廚餘、稻稈、廢樹枝等料源應由廠商自行收運供料。黃守達質疑本月垃圾車就要開始全市收運生廚餘，遍查環保局專案報告、網站、臉書粉專都沒有10月17日的日期；且對生廚餘分類還很陌生，許多人容易將過去的「堆肥廚餘」跟「生廚餘」搞混。

吳志超表示，生廚餘厭氧發電及稻稈氣化發電等技術較為創新，廠商營運較具挑戰性，為提高投資意願，由市府代為收運，這是前市府與廠商的協議條件，新市府上任後，先觀察廠商營運情形，若有必要將適時調整。

吳志超說，10月17日起將全面啟動全市各區家戶生廚餘收運，市府提前於4日函請區公所、戶政及地政事務所及學校協助宣導。一般家戶、機關、學校、團體或飲料店業，可交由沿街垃圾車回收；若為60戶以上社區大樓，可主動向各區清潔隊申請設置生廚餘回收桶，並由環保局專車收運。

(中時 )