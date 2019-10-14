新竹大遠百週年慶將於16日開跑，除了祭出高達15.5%回饋的滿千送百及信用卡刷卡禮，因應網紅經濟持續有感，此次更推出「網紅帶逛」、「直播分享」、「樓管特輯」教大家「週年慶必買攻略」，如何買、如何逛最划算。採購重點化妝品此共推出4.6萬組特惠組，預估創下5億業績，全館為期41天的週年慶預估帶來17.25億的業績。

新竹大遠百表示，特別於週年慶開打前引進深受年輕族群喜愛的ADIDAS NEO 提供更時尚運動休閒選擇、並於6F童裝樓層進行大規模改裝將玩具及手作專櫃整合環境更明亮舒適。除此之外，為提供更多元化的選擇於2F引進freedom 美髮快沙龍讓顧客體驗不同的購物體驗。受上半年整體大環境景氣較不理想影響，希望藉由此次週年慶大檔期將業績落差補足，預估今年業績與去年約49億元持平。

迎戰百貨年度盛事，週年慶促銷大方送，購物祭出15.5%回饋，包括化妝品、內睡衣單筆2,000送200，全館累計5,000送500，國際精品/大家電單筆1萬送1,000，主題餐廳單筆滿2,000元送200；另有14大銀行卡享全館單筆分期滿5,000送250，11大銀行數位3C單筆分期滿1萬送600。搶在首12日最優惠男、女、童服飾單筆刷卡8,800再送200，更有獨家加碼MUJI當日單櫃滿5,000送500年度回饋最大就在這檔。另外週年慶期間，全館單筆消費滿2千就可參加汽車抽獎活動，有機會獲得市價49.9萬的KIA Picanto汽車一部。

除全館滿額回饋外，針對HAPPY GO Pay也規劃加碼促銷，即日起~11/25 持遠百APP使用HAPPY GO Pay綁定指定信用卡可享單筆2000元贈100，綁定遠銀信用卡單筆滿5,000再加贈100元，另有週週來店禮、高消費禮、綁定禮、會員日禮及百萬點抽獎等最高可享19%回饋。

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