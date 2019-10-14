恐遭國民黨開除黨籍的陳杰（中）率子弟兵縣議員溫芝樺（左二）、市民代表黃稜茹（右一）在競選總部回應，指自己晴天霹靂、內心傷心難過。（謝瓊雲攝）

遭提開除黨籍 陳杰反擊：國民黨相煎何太急？

全國總工會理事長陳杰1日宣布成立競選總部，國慶連假前夕慘遭國民黨彰化縣黨部祭出黨紀，建請黨中央將其開除黨籍。陳杰今天率領子弟兵縣議員温芝樺、市民代表黃稜茹在競總重砲回擊，指自己根本還未正式登記，此動作「相煎何太急！這樣的國民黨還有救嗎？」籲黨中央好好檢討，吳敦義黨主席不要成天只坐在辦公室想著不分區立委。

陳杰表示，人在做天在看，自己是中國國民黨40多年黨齡的資深黨員，也是當時初選唯一合格候選人，沒有違反黨章第36條排黑條款，他上周人在日本代表全國總工會，為中華民國拚外交，突然得知要被提開除黨籍，整個人晴天霹靂、內心非常難過，他反問國民黨「本是同根生，相煎何太急？」

由於陳杰子弟兵縣議員溫芝樺、市民代表黃稜茹兩人都是以國民黨籍提名參選，屆時若繼續替陳杰輔選，恐也將面臨黨紀懲處，温芝樺無奈表示，忠孝難兩全，她將會繼續堅持做對的事，但絕不會拋棄、悖離國民黨。

陳杰說，她們倆都是黨內優秀的青年黨員，並非平時沒掛國民黨籍、要選舉前才爭取國民黨提名，若國民黨懲處的話將遭社會唾棄；他並以金門縣立委陳玉珍為例，違紀參與補選遭撤銷黨籍，結果最後又回復黨籍提名參選，痛批國民黨根本沒有黨紀、沒有原則，呼籲黨中央應好好檢討。他奉勸吳敦義主席好好檢討，不要只有成天坐在辦公室想著不分區立委。

國民黨立委參選人張瀚天指出，他的服務從不分藍綠，將鄉親的需求放在第一位。初選已經告一段落，選前關鍵時刻，大家都應該向前走，他的態度始終相同，對於任何人的參選都予以尊重和祝福，他會拼全力，為國民黨贏得第二選區的關鍵這一席

彰化縣黨部主委張曼莉強調，黨內初選過程一切合法，張瀚天才是正藍軍，陳杰未獲提名卻參選動作不斷，分裂黨內團結，更成立競選總部公開宣布參選立委，已經明顯違反黨紀；黨員違反黨的決議、惡意攻訐本黨致損害黨之利益，情節重大，經出席9位考紀委員舉手表決，全數通過依據彰化市考紀會建議開除黨籍之處分。

縣黨部表示，黨員違紀助選者依其情節輕重予以停止黨權二年以下之處分，但其助選情節重大，對本黨選情影響嚴重者，得予以撤銷黨籍處分。本會將授權各級考核紀律委員會就情節輕重予以適當處置。黨部特此聲明，以正視聽。

(中時 )