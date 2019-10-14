繼文化大學新聞系教授胡幼偉臉書被封後，時常在臉書針貶蔡政府，對時事發表評論的自由作家洛杉基FB也被封殺了!(FB截圖)

繼文化大學新聞系教授胡幼偉臉書被封後，時常在臉書針貶蔡政府，對時事發表評論的自由作家洛杉基FB也被封殺了!洛杉基昨日晚間22:22分在部落格發文表示，他的臉書帳號已經被「毫無預警地永久刪除封殺了！！!」他認為最近他的臉書發文，可能已經對總統蔡英文選情造成影響。

洛杉基昨晚在UDN部落格簡短發文表示，他發現他的FB帳號已經被「毫無預警地永久刪除封殺了！！!」除了他最近的發文可能重重影響到蔡英文的選情外，他認為他在《中國時報》言論版發表的「肥貓口中的主權」，可能也對新潮流造成致命傷，才被臉書封嘴。並透露他將在海外用“Rocky Feng ”重新註冊臉書。

以下為〈洛杉基》肥貓口中的主權〉全文:

選舉到了，在國慶期間藍綠引爆「芒果乾大戰」。民進黨以「一國兩制台灣方案」步步進逼，點燃民眾的亡國感，韓國瑜則回批，台灣人民不要亡國感，要安全感。

民進黨叫賣的芒果乾，與其一貫呼喊的「護主權」掛勾，說是一國兩制和九二共識就是喪失台灣的主權，只有蔡英文連任，才能「維護主權」。蘇貞昌院長則說：有主權才能發展經濟。

這種文青式囈語，就是要讓庶民聽不懂，因而感到害怕，以為如果沒讓民進黨繼續執政，一旦政黨輪替，一夜之間中華民國主權就會消失不見。很明顯，民進黨就是要把「主權」當成國王新衣，來糊弄一般無腦大學生及讀書不多的庶民，以為少了這件「國王新衣」，就會赤身裸體了。

就讓我們來掀開這件「國王新衣」，看看裡面是否真的空無一物。中華民國在台灣70年，主權始終在中華民國政府手裡，沒有一天喪失過。唯一受到過的威脅，是民進黨獨派提出「台灣地位未定論」，讓中華民國政府變成外來政權，在台灣的主權受到獨派一再挑釁。民進黨的《台灣前途決議文》更主張正名修憲，讓台灣成為「新而獨立的國家」，目的就是要奪取中華民國「主權」，讓民進黨的「台灣國」取而代之。

自從蔡英文當選總統後，大權在握，新潮流派系擁有所有了金錢、權力、官位，儼然成為真正的台灣統治者，他們享受著唯我獨尊的「主權」。這個「主權」讓他們可以肆意地驅逐藍營官員，然後把數千個中央政府官位、綠營執政的地方縣市官位、國營企業的董事長、農漁產銷總經理，全部分配指派、酬庸對取得政權的有功人員。占據這些肥缺的綠營官員，多數缺乏專業知識與管理能力，以致從內政到外交，到處出包，包括斷交7國、台鐵車禍、南方澳斷橋等，導致無辜民眾死傷無數，而這些官員竟然可以厚顏無恥的繼續尸位素餐，拒絕下台負責。

說穿了，民進黨所謂的「主權」，就是民進黨當家做「主」的「權」利，由綠營尤其是新潮流，完全獨享國家擁有的金錢、權利與官位。因為一旦失去政權，這些「主權」就會消失，並不是被中共拿去，而是因政權輪替而跟著消失。這對靠著權力分贓而團結在一起的民進黨，失去這種「主權」，才是真正無法承受的亡黨危機。

因此，如果民進黨在2020選舉大敗，可能會導致亡黨，會失去當家作「主」的「權」力，但絕對不會因此「亡國」， 中華民國「主權」更不因為因為民進黨失去政權而消失，反而因為沒有了民進黨企圖消滅中華民國的威脅，「主權」更可以得到保障，讓中華民國的國祚更加長久。

（作者為作家）

(中時電子報)