民進黨內要求「蔡賴配」呼聲高，前行政院長賴清德美國時間10月15日將出席北加州造勢大會，傳出將有相關談話。賴初選時期發言人李退之表示，副手人選是蔡總統職權，賴不會表示意見，至於其公開演說本身即呈現與蔡英文總統關係及大選所扮演的角色等3個面向。

賴清德本周將啟程赴美國參加當地僑胞活動，與民進黨副秘書長林飛帆分進合擊，協助民進黨和蔡英文總統展開海外輔選，力促台僑返台投票。

賴清德預計在美國的首場活動將於美國時間10月15日出席北加州造勢大會，隨後17日出席美國中西部後援會，19日出席華府後援會及20日出席紐約後援會等活動，並發表演說。

外傳賴清德將在演講中針對「蔡賴配」有相關談話，對此，李退之表示，蔡英文總統的副手如何選擇，屬於蔡英文總統的職權，賴清德不會有任何意見和相關談話，這部分要由蔡英文或蔡英文競選辦公室來說明。

他說，在美國的演說是賴清德在民進黨黨內初選後第一次對外公開演講，會有他重要的象徵意義，這並不在於演講字面說了什麼，賴代表民進黨去爭取台僑對民進黨和總統大選的支持，這個動作本身就呈現民進黨的目標、選後與蔡總統的關係，以及賴在這場總統立委大選所扮演的角色3個面向。

對台南地區再度呼籲「蔡賴配」，他說，地方上的建議，屬於地方的作為，他不便評論，至於是否象徵民進黨的大團結？李退之表示，賴清德在黨內初選結束時，就已明白表示有支持黨內的提名人選。

至於賴清德未來是否會在國內幫忙蔡英文競選活動？他強調，就像賴說的，會在大選中支持民進黨的人選，民進黨主席卓榮泰也說了賴不會缺席。

(工商 )