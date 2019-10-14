有政壇小辣椒之稱的前國民黨主席洪秀柱選擇國民黨艱困選區的台南參選，卻一直飽受「來沾醬油」流言攻擊，洪陣營發送一款精緻的辣椒造型筆，註明「柱在這里」，是從總統參選時開發，經過改良包裝的選舉小物，反應熱烈。

洪秀柱陣營解釋「柱在這里」是雙關語，強調柱姐在這裡，駐守每個里的意思，要打破沾醬油的耳語攻擊。洪秀柱表示，現在除了因為手傷需要定期北上回診復健，其餘時間都在這裡（台南），了解當地的需求。她這次南征的選區在南關線，同時喊出口號「衝破南關」也代表衝破南關線之意。

洪秀柱陣營表示，辣椒造型筆是洪秀柱2015年代表國民黨參選總統時發想出來，當時製作10萬支，反應熱烈，在換柱前只剩1000多支，換柱後也全被索取一空。

台南這次颳起小辣椒旋風，洪秀柱陣營宣傳品再製作10萬支辣椒筆，改變包裝口號，另外附上小額捐款資訊，仍受到支持者歡迎，剛推出就發出1萬支。

洪陣營表示，這款辣椒筆上還有吸鐵，可以吸附在冰箱上，造型外觀與選總統時發行的一樣，因此，除了可拿來書寫，也有紀念價值。

(中時 )