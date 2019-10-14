國民黨總統參選人韓國瑜雖然近來民調低迷，選情不被外界看好！但文化大學教授胡幼偉卻表示，十月十日是他看到韓國瑜再次掀起韓流的關鍵時刻！他以強烈的第六感斷言，韓國瑜會贏得2020大選！

胡幼偉發文表示，十月十日中華民國國慶日，是韓國瑜再次掀起韓流的關鍵時刻。大家應該都有感覺到，一股浩然正氣已經在全台各地熊熊燃起，他雖受社會科學訓練，但有時對一些事情有非常奇妙的感應。前一陣子，他對老韓的選情也曾一度迷惘，但現在，他的第六感卻是非常強烈。他感應到老韓會贏，因為民心思變的氛圍已經太過明顯，未來三個月，台灣將再度進入去年九合一大選前，大家心照不宣，共同推倒民進黨的社會氛圍中。

胡幼偉更指出，民進黨做了太多悖離正道常軌的事情，對於庶民經濟竟然完全漠視，這個黨的所做所為，已經超過一般正常人的忍受底線，社會已經沈悶憋屈太久，換掉老派國民黨和亂七八糟的民進黨，讓韓國瑜上來重新建構一套政治文化，已是多數人的共識和默契。相信大家都跟我一樣，有感應到這種社會共識吧！

(中時電子報)