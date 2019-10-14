美聯冠軍賽即將回到洋基紐約主場進行3連戰，由於當地天候不佳，洋基可能因此有麻煩。太空人預計G3派出寇爾(Gerrit Cole)主投，然後G4交給菜鳥投手和牛棚車輪戰(因為三巨投都出過了)。但如果G4下雨延賽而多休一天，太空人就會無縫接回三巨投！

大聯盟官網報導，紐約G4當晚(美國週三, 台灣週四)的降雨機率幾近100%，延後一天就會讓太空人的先發投手變成「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)。雖然洋基先發投手同樣能獲得休息機會，但是除了田中將大，洋基本來就沒有真正可靠的先發投手。

下雨影響戰局是有前例的，2011年洋基在美聯系列賽對戰老虎，首戰因為下雨，虎王韋藍德(Justin Verlander)只投1局就被中斷比賽。比賽隔天繼續，老虎換別人上來就輸了洋基。

韋藍德季後賽生涯(包括老虎時期)總共對戰洋基7次，除去下雨那次，他的球隊6戰全勝，也就是他每次上場洋基就輸定了。如果下雨會導致韋藍德提前在G5登場，洋基這次真的必須多求老天保佑(陰天或是下小雨)。

(中時電子報)