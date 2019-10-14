只需要簡單紙筆，就能完成「城市速寫」的創作，蕭漢元除了自己創作也努力將城市速寫的風潮帶進彰化。(吳建輝攝)

蕭漢元說城市速寫除了可以快速刻畫內心對城市的想像，也能放慢腳步記錄生活。(吳建輝攝)

蕭漢元的學生來自各行各業，除了有工廠老闆、地方銀髮族及學生外，知名主播賴玉婷也是其學生。(吳建輝)

大村駐鄉藝術家蕭漢元前為資深攝影記者，2016年退休後不忘兒時夢想，重拾畫筆踏入藝術創作之路，在因緣際會之下加入了員青藝術協會，開始接觸「城市速寫」，蕭漢元說只需要簡單的紙筆，就可以快速地記錄下生活點滴，正是這點深深吸引他，除了自己也希望大家能夠了解「城市速寫」的樂趣。

蕭漢元說，高中時期參加很多社團，但還是最喜愛繪畫，高中參加校內水彩寫生比賽就拿到第一名，畢業後雖然擔任記者，但始終沒有忘記內心對藝術創作的渴望，工作之餘還是會拿起畫筆作畫，去年受大村公所之邀成立速寫班，沒想到一推出就吸引大批民眾報名，除了在地銀髮族、學生之外，還有工廠老闆、葡萄農、甚至還有新聞主播。

大村鄉長表示，已經成立8年的大村鄉駐鄉藝術家聯誼會會員數達108人，藝文推廣研習營也開辦6期共13班，學生數來到230人，速寫與構圖班算是研習營成長最快樹的班級，蕭老師將這股速寫風潮帶進南彰化，成果豐碩，此次將所有同學的作品放在公所內的藝術文化藝廊展出，展期到11月15日結束，歡迎大家一同來感受城市速寫的魅力。

此次共計展出蕭漢元及30名速寫與構圖班的學生作品，共計72件，一同參與聯展的學員表示，現在的人離不開3C產品，用相機拍照雖然快速方便，但沒有溫度也缺乏生活樂趣，速寫繪畫除了可以放慢自己的腳步，對生活上的觀察或事物可以更深入的認識，也能夠在速寫時釋放工作上的壓力，好處多多。

(中時 )